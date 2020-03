Coronavirus, Belen: "Mi sono rinchiusa in casa"

Milano prova piano piano a ripartire dopo le ultime due settimane di coprifuoco a causa dell'emergenza Coronavirus, anche se in città l'allerta è ancora alta e in tanti preferiscono restare in casa. Come Belen Rodriguez, che dopo aver registrato l'intervista a Verissimo, in onda sabato 6 marzo, è tornata subito nel suo appartamento.

Con Instagram, però, la showgirl è costantemente in contatto con i follower. "Sono appena rientrata in casa - ha fatto sapere venerdì - Rinchiusa di nuovo. Speriamo che questo casino si risolva al più presto".

"Sono stata a Mediaset - ha raccontato - Ho fatto una bella intervista per Verissimo senza pubblico. E' stata molto carina, mi è piaciuta. Strano farlo senza pubblico, però da una parte è stato più confidenziale". In studio da Silvia Toffanin, Belen ha parlato dell'amore ritrovato con Stefano De Martino e degli anni in cui sono stati lontani. Un periodo difficile per lei, che oggi è solo un ricordo.