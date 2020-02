Chiara Ferragni annulla gli impegni per il Coronavirus: il messaggio per i fan

La diffusione del Coronavirus ha portato inevitabilmente a mutare le abitudini di vita di migliaia di italiani, coinvolti più o meno direttamente dalle direttive emanate dal Governo e dalle istituzioni locali per limitare al mimino gli spostamenti e, dunque, i rischi di contagio.

Nel pieno di una situazione così delicata, anche Chiara Ferragni ha spiegato ai follower di aver rinunciato ad alcuni impegni proprio per via del Covid-19, attraverso diverse storie Instagram che hanno motivato il cambio di programmi al momento necessario.

Chiara Ferragni annulla gli impegni per il Coronavirus: “Preferisco stare a casa con la mia famiglia”

In alcune storie Instagram Chiara Ferragni ha spiegato che in queste ore avrebbe dovuto trovarsi a Parigi e, in seguito, partire per un safari organizzato qualche mese fa. Adesso, però, la straordinarietà della situazione le ha imposto di cambiare i progetti, rispetto ai quali al primo posto resta sempre la famiglia con cui vive a Milano.

“In questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un safari organizzato qualche mese fa. Però per la situazione nel Nord Italia, principalmente in Lombardia del Coronavirus, nturalmente non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia”, ha spiegato Chiara agli oltre 18,5 milioni di follower: “Volevo mandare un grosso in bocca a lupo a tutti, dire di non perdere la calma perché veramente in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai, ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa tutti insieme”.