Costanza Caracciolo dopo il parto: "È un momento magico con la nostra Isabel"

La showgirl e modella Costanza Caracciolo, compagna dell'ex calciatore Christian Vieri, ha inviato un videomessaggio a 'Verissimo' mandato in onda nella puntata di sabato 4 aprile nel quale ha raccontato come sta vivendo questo periodo di quarantena dovuto all'emergenza Coronavirus. Un periodo davvero particolare per la coppia, da pochissimi giorni infatti l'ex velina di 'Striscia la notizia' e Bobo Vieri sono diventati genitori per la seconda volta; dopo Stella di un anno e mezzo è arrivata la piccola Isabel. Nel breve messaggio inviato al programma di Canale 5, oltre a salutare la padrona di casa Silvia Toffanini, Costanza ha voluto rassicurare chi come lei dovrà affrontare il parto in un momento così delicato.

Il messaggio di Costanza alle future mamme

"Io e la piccola Isabella siamo da una settimana a casa. Volevo dire alle future mamme che anche se il periodo è quello che è, vi assicuro che sarà un momento magico e speciale. Quando vi daranno il vostro pargoletto fra le mani non vi sentirete più sole. Un in bocca al lupo a tutte e un abbraccio".