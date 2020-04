Emma Marrone lontana da casa: "Mi mancano i miei amici e la mia famiglia"

Come tutti anche i vip stanno vivendo momenti di sconforto dovuti all'isolamento per l'epidemia del Coronavirus. Pur volendo volgere un pensiero di speranza per il futuro, a quando tutto sarà finito, con l'augurio che accada presto, è inevitabile che arrivino momenti di nostalgia. Ed è capitato anche ad una guerriera come Emma Marrone che da sempre ha dato prova della sua grande forza e tenacia. Una donna combattiva che ha dovuto fare i conti con le pesanti prove riservate dalla vita. Eppure anche lei si è fatta prendere da un 'Momento di nostalgia' così come ha scritto in una delle sue story su Instagram.

Emma Marrone lontana da amici e famiglia

Un po' di tristezza dovuta anche al fatto che a causa dell'emergenza non è riuscita a raggiungere la sua famiglia ed è rimasta a Roma. Un messaggio che è comparso tra le tante foto pubblicate in cui la cantante salentina è assieme ai suoi amici a Los Angeles durante una vacanza fatta nel 2019 proprio in questo periodo.

Il messaggio su Instagram

“Momento nostalgia. Mi mancano i miei amici e la mia famiglia. Ma in questo momento vorrei solo che tutte le persone che stanno male guariscano presto. In questa domenica speciale il mio pensiero è per voi. Forza e coraggio. Vi voglio bene”. Uno piccolo sfogo che la cantante ha voluto condividere con i suoi tanti fan.

