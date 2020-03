Coronavirus, Leonardo Greco torna a casa: "Oggi mi dimettono"

“Torno a casa … si! Oggi mi dimettono, continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso. Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo!”, è il post a pubblicato su Instagram dall'ex tronista Leonardo Greco. Il 37enne qualche giorno fa aveva annunciato via social di essere risultato positivo al terzo tampone per il Coronavirus, effettuato a Milano, sua città di residenza, all'Ospedale Luigi Sacco.

La positività al Coronavirus

"Ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale" aveva scritto dal suo letto di ospedale. La notizia aveva allarmato i suoi fan che ora possono tirare un sospiro di sollievo. "Oggi - aveva scritto in un altro post - è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene e senza aver paura. Lo dico solo per far riflettere le persone. Questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età… Per questo adesso bisogna essere uniti e volersi bene senza discriminazione. È una lotta che riguarda tutti noi… ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore”.

Si torna a casa

Fortunatamente la sua ripresa è stata rapida. "Leonardo sta meglio, sta rispondendo bene alla terapia e sono sicura che è in buone mani, ma non vedo l'ora che torni" aveva dichiarato il giorno seguente la fidanzata Cinzia Meroni in un'intervista rilasciata a Today . Ora l'ex tronista di Uomini e Donne può far ritorno a casa, ovviamente continuando le cure ma il suo incubo sembra ormai terminato.