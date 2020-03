Luca Onestini e Ivan Mrazova raccontano l'amore a distanza ai tempi del Coronavirus

Sono una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo e, ancora una volta, Luca Onestini e Ivana Mrazova si fanno portavoci dei sentimenti del pubblico. Di chi, in particolare, è costretto a vivere la propria relazione a distanza a causa dell'emergenza Coronavirus, che costringe le persone a spostarsi il meno possibile per arginare la crisi sanitaria.

L'uno a Milano, dove solitamente la coppia convive, l'altra in Repubblica Ceca, dove era volata due settimane fa per festeggiare il compleanno della nipotina, i due si trovano ad oggi separati ma si lanciano messaggi d'amore via social. Lontani dagli occhi, ma vicini col cuore. "Spero che questo passerà il prima possibile.. Mi manchi ogni giorno sempre di più. Amor Vincit Omnia", scrive Ivana a corredo di un video di coppia registrato tempo fa. "Passerà Amore Mio, poi sarà tutto ancora più bello", la risposta del bolognese.

Luca è ancora impegnato in radio, poiché conduce un programma su RTL 102.5 insieme a Raffaello Tonon. "Non è facile andare in onda per chi si occupa di intrattenimento e leggerezza ed ha il compito di strappare un sorriso, per questo volevo ringraziarvi", ha scritto su Instagram questa mattina. Ivana racconta invece la sua quotidianità altrove: "Sono un po' giù. Mia sorella ha chiuso la sua attività, la palestra, perché giustamente non poteva tenere aperto. Qui non abbiamo l'obbligo di quarantena, ma hanno chiuso i confini per non far spostare la gente. Questo per me era inimmaginabile. Mia nonna mi raccontava che in passato i confini erano chiusi e la gente era bloccata, ora invece avevamo libertà. Spero che tutto migliorerà ovunque e tornerà nella normalità. E' ciò che desideriamo tutti".

La storia d'amore tra Luca e Ivana

L'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è scoppiato al Grande Fratello Vip 2, nel 2017. Da allora i due sono inseparabili, tanto che negli ultimi tempi si era parlato di nozze in vista e dell'ambizione di metter su famiglia. Progetti d'amore sicuramente rimandati ma certo non accantonati.