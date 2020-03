Coronavirus, Naomi Campbell condivide l'appello di Vincenzo De Luca: “America, ascolta!”

“Vi mandiamo i carabinieri con il lanciafiamme!” ha tuonato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per avvertire con ‘moderata’ incisività quanti volessero organizzare feste di laurea nel pieno dell’emergenza sanitaria. Un appello, il suo, che sta letteralmente facendo il giro del mondo insieme a quelli di alcuni sindaci italiani, raccolti in un filmato sottotitolato in inglese che ben descrive l’energica propensione dei protagonisti nell’ammonire la disubbidienza di chi ancora non comprenda il semplice significato del concetto “restare a casa”.

La rassegna che dà riprova della vibrante passione italica così rappresentata è stata condivisa adesso anche da Naomi Campbell che ha pubblicato il video in questione sul proprio account Instagram. “Ascolta America, ascolta!”, ha scritto la top model americana a corredo del post che ha ripreso il commento della giornalista Rula Jebreal (“Adoro Il loro spirito, la creatività, le anime, il loro coraggio, la capacità di recupero, la passione e la compassione”) per esaltare l’intensa risolutezza come esempio per gli americani.

“Ma dove andate… Dove caz*o andate con questi cani che c’hanno la prostata infiammata?!”, chiede Massimiliano Presciutti, primo cittadino di Gualdo Tadino (Perugia). Una domanda che supera i confini per arrivare Oltreoceano, rivolta alla platea degli 8,3 milioni di follower della Venere Nera che approvano e commentano “Love Italia!”.