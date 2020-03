Coronavirus: il principe Carlo incontrò Alberto di Monaco, la regina Elisabetta "in buona salute"

Il coronavirus non risparmia le teste coronate. Dopo Alberto di Monaco, anche il principe Carlo è risultato positivo e si trova in auto-isolamento nel castello di Balmoral, in Scozia, insieme alla consorte Camilla (negativa).

La stampa britannica sta ricostruendo gli ultimi impegni dell'erede al trono per stabilire dove e quando possa essersi infettato e chi possa a sua volta avere infettato. Scorrendo l'agenda di Carlo, emerge che il principe del Galles incontrò Alberto di Monaco a Londra il 10 marzo, durante un evento pubblico, nove giorni prima che questi annunciasse di essere positivo al coronavirus.

L'ultima volta che Carlo incontrò la madre, la regina Elisabetta, fu invece 13 giorni fa, il 12 marzo, in un incontro privato. L'ultimo impegno pubblico della sovrana e di Carlo fu invece il 9 marzo, all'Abbazia di Westminster, in occasione della messa per il Commonwealth Day. A quell'evento presero parte anche il principe William e la consorte Kate, il principe Harry e la consorte Meghan il premier Boris Johnson con la fidanzata Carrie Symonds, il leader laburista Jeremy Corbyn e il ministro degli Esteri, Dominic Raab. Come viene ricordato, il periodo di incubazione del coronavirus è in media di 5-6 giorni, ma può durare anche 14 giorni. Non è al momento stato reso noto quando Carlo abbia avvertito i primi sintomi del virus.

Coronavirus, la regina Elisabetta "è in buona salute"

Da Buckingham Palace, intanto, arrivano buone notizie. Il Palazzo Reale, subito dopo la notizia della positività di Carlo al Covid-19, ha diffuso un comunicato per rassicurare i britannici sulle condizioni della regina Elisabetta. "Sua Maestà la regina rimane in buona salute". La portavoce ha poi aggiunto che Elisabetta ha visto per l'ultima volta e brevemente il principe Carlo il 12 marzo e sta ora seguendo le indicazioni appropriate.