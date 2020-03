Coronavirus, il principe Carlo è positivo

A poco più di 24 ore dal lockdown annunciato da Boris Johnson nel Regno Unito, il coronavirus arriva nella Royal Family. Il principe Carlo è risultato positivo.

Lo ha annunciato Clarence House. Il principe del Galles, 71 anni, erede al trono britannico, sta mostrando lievi sintomi "ma rimane in buona salute e ha lavorato da casa, seguendo i ritmi usuali, negli ultimi giorni", ha riferito un portavoce. L'ultimo incontro con la Regina sarebbe avvenuto il 9 marzo.

Anche la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, si è sottoposta al test che è risultato negativo. La coppia è in auto-isolamento in Scozia, nel castello di Balmoral, e per il momento non c'è nessuna necessità di trasferire il principe Carlo in ospedale.