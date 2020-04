Raoul Bova e Rocio Munoz Morales volontari della Croce Rossa durante la pandemia

Nel pieno dell’emergenza sanitaria Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno contribuendo attivamente per alleviare la sofferenza dei più bisognosi. Come volontari della Croce Rossa Italiana, la coppia di attori sta distribuendo pasti, coperte e biancheria ai senzatetto per le strade di Roma e le immagini pubblicate dal settimanale Chi in edicola da domani 29 aprile e quelle condivise nei rispettivi account Instagram mostrano alcuni momenti della loro attività tanto preziosa in un momento come questo.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales volontari della Croce Rossa

“La nostra Italia nell’anima. Noi sul campo ad aiutarla con tutto il cuore ad uscire da questo momento”, si legge nella didascalia a corredo dello scatto pubblicato da Raoul Bova che lo mostra con mascherina e tuta della Croce Rossa sui gradini del Campidoglio con la squadra di volontari. “Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano (Madre Teresa di Calcutta). P.S. Grazie di esistere volontari!”, il commento della compagna a margine della sua rassegna di scatti, apprezzati dai fan che stanno elogiando la decisione di supportare in modo così fattivo l’organizzazione di volontariato.

Raoul Bova, ambasciatore della Croce Rossa Italiana, sta lavorando alla realizzazione di una serie tv incentrata proprio sui volontari: “Racconterò questi eroi delle emergenze, questi volontari di tutte le età dal cuore immenso, pronti ad aiutare. Una serie sulla Croce Rossa Italiana la studiavo da tempo, ora con il coronavirus è diventato un progetto concreto già in avanzata fase di scrittura, pronti a girare appena si potrà, andando anche nei luoghi zona rossa”, ha spiegato qualche tempo fa, confermando la sua totale dedizione a una causa così importante.