Daniele Rugani e Michela Persico positivi al coronavirus, lei: “Sono incinta, ho paura”

A pochi giorni di distanza dall’annuncio della positività al coronavirus del calciatore della Juventus e della Nazionale Daniele Rugani, è arrivato lo stesso esito per la compagna Michela Persico, al terzo mese di gravidanza.

“Una grande paura per entrambi, oggi viviamo separati”, ha confidato al settimanale Chi la giornalista che attualmente sta in casa, mentre il compagno è in quarantena in una struttura sanitaria all’interno del centro sportivo della Continassa di proprietà della Juventus: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire che cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non ci dovrebbero essere problemi: ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.

Michela Persico incinta e positiva al coronavirus: “Il dramma nel momento più bello”

“Io e Daniele stavamo preparandoci a quando avremmo annunciato la gravidanza”, ha raccontato Michela: “Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo”. La futura mamma comunque sta bene e la situazione è sotto controllo: “Non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la farò”. Nei giorni scorsi Daniele Rugani aveva commentato così la situazione dopo la notizia della sua positività al coronavirus: “Ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.