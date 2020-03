Coronavirus, Vasco Rossi: "Qui pochi casi? Perché il tampone costa 3000 dollari"

Vasco Rossi difende l'Italia su Instagram. Il rocker, che in questo momento si trova negli Stati Uniti, spiega perché in America l’emergenza Coronavirus non sia così sentita come nel nostro Paese.

Vasco Rossi sul Coronavirus

"Il Coronavirus è arrivato anche in California… - scrive sui social - I casi accertati sono pochi!?… Anche perché i tamponi costano 3.200 dollari (sì avete capito bene) e naturalmente pochissimi possono o potranno permettersi di farlo". E ancora: "Ecco spiegato il motivo per cui magicamente qui l’emergenza non è grave come da noi in Italia", prosegue il cantautore, che accompagna il messaggio utilizzando l’immagine di un fotomontaggio che gira da qualche giorno sui social, e che lo ritrae con una mascherina nera (con la quale era apparso su Instagram qualche giorno fa) che ha però sopra il disegno di due mani unite a mo’ di vagina.

"Chissà quanti si sono già ammalati e lo saranno senza che la CNN o STRUMP si debbano preoccupare - aggiunge il rocker, con una stoccata ai media - Meditate gente...meditate!". E tra gli hashtag scelti a corredo del post, compaiono anche #isteria e #orgoglioitaliano.

La Cnn descrive l'Italia come focolaio

Il riferimento è, con ogni probabilità, al caos scoppiato ieri dopo che la Cnn, principale rete televisiva americana All News, ha pubblicato una grafica in cui mostra l'Italia come focolaio d'Europa a proposito del Coronavirus. Il governo italiano sta protestando contro alcuni media stranieri per il modo in cui stanno dando le notizie sul coronavirus e sulla diffusione dei contagi a partire dall'Italia. Ad essere stigamtizzanto, in particolare, proprio il servizio della Cnn, che ha mostrato una cartina che rappresenta l'Italia come epicentro del contagio di Covid-19 e della sua diffusione in tutto il mondo.