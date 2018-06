Maddalena Corvaglia a cuore aperto sulla Canalis: "E' tutto, mi sono trasferita a Los Angeles per lei"

Si sono conosciute a "Striscia la notizia" nel 1999, condiviso il bancone del famoso tg satirico per 4 anni e tra uno stacchetto e l'altro sono diventate inseparabili.

Amiche per la pelle Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che nonostante gli anni e gli imprevisti della vita, sono riuscite a restarsi accanto diventando un riferimento importante l'una per l'altra, fino al punto di trasferirsi dall'altra parte dell'oceano per stare vicino alla sua "metà", come ha fatto l'ex velina bionda.

"L'amicizia è tutto - ha detto Maddy al Corriere.it - La motivazione più grande per cui sono andata a Los Angeles è proprio l'amicizia con Elisabetta, poi ci sono anche tante altre cose come i motivi familiari". Nella città californiana le due amiche hanno aperto una palestra e nonostante tornino spesso in Italia, quella è ormai casa loro, dove amano ritrovarsi insieme alle loro splendide bambine Skyler Eva, figlia della Canalis, e Jamye Carlyn, figlia di Maddalena Corvaglia, nata dal matrimonio con il chitarrista Stef Burns dal quale si è separata lo scorso anno.

Diversissime, eppure più unite che mai: "Il segreto di un'amicizia come la nostra? Non lo so anche perché per una che è riuscita bene, tante altre erano amicizie di paglia. Rispettarsi, accettare le differenze perché siamo diversissime. Noi siamo complici, non so se questo sia il segreto ma è una fortuna".

E sull'amica del cuore la Corvaglia ha svelato anche qualche retroscena privato: "Elisabetta ha le idee chiare sul guardaroba. Ad esempio, quando va a comprare le scarpe, se anche dovessero essere di due numeri più piccole o più grandi ma le piacciono, lei modella il piede e le compra lo stesso. Con i vestiti uguale. Io sono una camionista, sono un maschiaccio mentre lei è la principessa Sissi".