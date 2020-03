Elisabetta Canalis e le dure dichiarazioni sulla lite con Maddalena Corvaglia

E' da circa un anno che Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non sono più amiche. Gli indizi di una lite erano arrivati via social e sono stati confermati nel corso dei mesi dalla stessa Elisabetta, che oggi torna a parlare della fine del rapporto senza però scendere nei dettagli. Legate da quando, nel 1999, si sono incontrate sul bancone di Striscia la notizia, dove vestivano entrambi i panni delle Veline, negli anni sono diventati inseparabili, sia nel privato che professionalmente, tanto da aver aperto insieme una palestra a Los Angeles.

"Maddalena Corvaglia? Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata", dichiara oggi Elisabetta, incalzata sull'argomento da una giornalista del settimanale Grazia, nel numero in edicola questa settimana. L'impressione è che l'ex velina voglia proteggere la relazione (o ciò che ne resta) da eventuali compromissioni mediatiche. "Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi".

Nessuna prospettiva di riavvicinamento tra le due, almeno per ora. "Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù", prosegue Elisabetta. Mentre la palestra è stata data in affitto: "Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire", precisa.

Canalis e Corvaglia, un oceano in mezzo

Anche perché, ad oggi, Maddalena si è trasferita di nuovo in Italia, a Milano, dove vive insieme al compagno Alessandro Viani, di professione agente immobiliare, mentre Elisabetta è rimasta oltreoceano accanto al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, 4 anni. Ed è stato proprio l'allontanamento tra le due a procedere in concomitanza con una crisi che sarebbe cominciata dopo la fine del matrimonio di Maddalena con Steve Burns - il chitarrista di Vasco Rossi, da cui ha avuto una figlia Jasmine, 8 anni - arrivato nel 2018.