Costantino in lacrime per il grave lutto: “Era la donna più importante della mia vita”

(Nell'intervista a Verisimo il dolore di Costantino Vitaliano)

Costantino Vitagliano è tornato in tv e a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha raccontato il grave lutto che lo ha colpito ad agosto, quando ha perso la mamma dopo una malattia durata tre anni.

“Da quando è morta ho di nuovo gli attacchi di panico che erano totalmente scomparsi” ha confidato l’ex tronista afflitto dalla scomparsa della mamma che era per lui la donna più importante della sua vita.

“Ne ha passate tante con me, la facevo preoccupare, ma era mia madre e mi amava alla follia come io amavo lei. Non auguro a nessun figlio di veder soffrire così un genitore”, ha aggiunto ancora Costantino, padre di Ayla, una bambina di tre anni (nata nel 2015 dalla relazione con Elisa Mariani, da cui si è separato pochi mesi dopo il parto) e unico motivo che lo spinge ad uscire da casa.

Commossa per il racconto, Silvia Toffanin ha cercato di consolare il suo ospite che, da ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha anche ricordato quell’l'esperienza da concorrente del reality.