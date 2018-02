Costantino Vitagliano, il ritorno. Getta la maschera e ammette: "Sono stato male”

Costantino Vitagliano è tornato. Il primo storico tronista del programma ‘Uomini e Donne’ ha confessato a Spy in edicola il 16 febbraio i motivi che lo hanno tenuto lontano dalla tv e dal mondo dello spettacolo dopo un periodo di particolare popolarità.

"Dopo che ho vinto il talent ‘Baila!’ nell'autunno 2011 sono crollato. Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, non sopportavo la mia immagine allo specchio, non riuscivo a uscire di casa" ha ammesso l’ex tronista reduce dalla partecipazione al primo Grande Fratello Vip che per alcuni anni si è trasferito in Spagna.

"Fisicamente mi sentivo bene, mentalmente ero a pezzi. Non ho retto i ritmi frenetici della vita che facevo” ha confidato ancora sottolineando la fatica di sostenere ospitate televisive ed eventi vari: “Dormivo due ore al giorno, in macchina durante gli spostamenti. Credevo di essere invincibile, non lo nego: tra i 27 e i 35 anni pensavo che niente mi avrebbe potuto scalfire. Ma non ero invincibile”.

Pesante, poi, è stato lo stress di doversi sempre sentire nel pieno della forma, fino alla decisione di trasferirsi in Spagna.

Oggi, però, per la gioia delle fan, Costantino ha deciso di tornare e di riproporsi puntando sul suo lato seducente immortalato per un calendario sexy.

"Poso senza veli e dedico questo calendario alle donne" ha spiegato Costantino testimonial di una marca di crema per la cosmesi intima femminile: “Sono felice che abbiano scelto me come testimonial” - ha commentato - “D’altronde, io sono stato la migliore 'calamita' di donne negli Anni Duemila".