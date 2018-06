Costantino Vitagliano, gli anni d'oro a Uomini e Donne (e che cifre): "Periodo travolgente"

Il tronista per eccellenza. Impossibile dimenticare la sfrontatezza e la persuasione con cui Costantino Vitagliano si approcciava alla frotta di corteggiatrici che provavano a conquistarlo a Uomini e Donne. E quel periodo non lo dimentica neanche lui, oggi 44enne e papà di Ayla.

"E' stato travolgente - ha raccontato al magazine Uomini e Donne - Avevo tanti impegni lavorativi programmati per lunghi periodi, viaggiavo da una parte all'altra dell'Italia senza sosta, dormivo pochissimo, direi quasi niente e guadagnavo grandi cifre".

Soldi che ha investito per il suo futuro, ma con cui ha anche aiutato la sua famiglia: "Ho pensato di rendere un po' più serena la vita dei miei genitori. Ho mandato in pensione mio padre, non era più giovane e faceva la guardia giurata. Poi, ho cominciato a farli andare in vacanza in posti mai visti. Una volta, mia madre, ospite in albergo, ogni mattina riassettava la camera, non era mai stata abituata che qualcuno lo facesse per lei".

Negli ultimi anni Costantino ha provato a tornare alla ribalta in tv, tra ospitate e Grande Fratello Vip, ma è difficile smarcarsi da quel personaggio che per anni è stata una vera e propria icona. Lui è il re dei tronisti, su questo non si discute.