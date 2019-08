"Ecco perché non mostro mia figlia sui social": parla Costanza Caracciolo

"Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo". Così Costanza Caracciolo, 29 anni, spiega le ragioni che la portano a non mostrare sui social il volto della figlia Stella, avuta lo scorso novembre con Bobo Vieri. La dichiarazione dell'ex velina arriva in risposta alla domanda diretta che le è stata rivolta da un follower tra le Instagram Stories: "Quand'è che farai vedere a tutti tua figlia Stella?".

L'unica foto della figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

In controtendenza rispetto alla maggior parte dei personaggi dello spettacolo, Costanza decide di non condividere immagini della bambina, in modo da tutelarne la privacy. Sulla stessa linea è anche Vieri, il marito sposato a marzo, come si evince dal suo profilo social. L'unico scatto della piccola risale allo scorso maggio, dove viene immortalata di spalle mentre è in braccio alla mamma.

Stella, che oggi ha nove mesi, è nata il 18 novembre 2018. "Quando mi chiedono cos’è per te essere mamma, è come quando mi chiedono cos’è per te l'amore - ha dichiarato Costanza - Mi mancano le parole per esprimere entrambe le cose, ma ho gli occhi che rispondono per me... È vero quando diventi madre, la vita ti cambia, ed oggi sono orgogliosa di mostrarmi con la mia nuova vita".