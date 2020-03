Costanza Caracciolo sfoggia il pancione al nono mese

Siamo agli sgoccioli. Nel mese di marzo Costanza Caracciolo e l'ex calciatore Bobo Vieri diventeranno genitori per la seconda volta. La gioia è tale che l'ex velina la grida al mondo nell'ultimo post pubblicato su Instagram, dove sfoggia il pancione ormai più rotondo che mai. "Quasi tutto pronto per l'arrivo della bambina", scrive a corredo di uno scatto in cui si mostra radiosa, con le rotondità messe bene in evidenza dal maglione attillato e il comò alle spalle già carico di pannolini e salviette.

Ci siamo, dunque. Tra pochi giorni Costanza potrà abbracciare la sua piccola, secondogenita dopo Stella, nata nel novembre del 2018. E così sta già mettendo a punto il corredino: tra le Instagram Stories, infatti, vediamo gli abitini che la piccolina indosserà, tra maglioncini e felpe in versione mignon. Non solo la showgirl sta preparando anche la routine di bellezza che seguirà il parto, con oli e creme elasticizzanti che possano combattere smagliature e simili.

Costanza Caracciolo incinta: "Vieri papà meraviglioso"

"Non vediamo l'ora di diventare di nuovo genitori - ha dichiarato Vieri al settimanale Oggi, nel numero in edicola questa settimana - di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita". I due si sono sposati esattamente un anno fa con rito civile, dopo un anno di amore e ben 9 di amicizia. "È un padre meraviglioso - diche oggi Costanza di Bono - Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso e in effetti devo dire che va benissimo così".

