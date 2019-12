Costanza Caracciolo, sexy mamma, sfoggia il pancione per la prima volta

La maternità ti fa bella. E Costanza Caracciolo, incinta del secondo figlio da Bobo Vieri, è sempre più luminosa. Lo dimostrano gli ultimi scatti pubblicati su Instagram dall'ex velina, dove sfoggia per la prima volta il pancione dopo aver vissuto con idonea riservatezza i primi mesi di gravidanza.

Costanza Caracciolo incinta

Nell'ultima foto condivisa via social, Costanza è radiosa. Elegante nel suo abito scuro e scollato, si immortala mentre guarda in fotocamera lasciando il pancino in bella vista. Lo sguardo è fiero, ma traspare la dolcezza che da sempre constraddistingue la 29enne siciliana. "Più passa il tempo e più diventi bella", scrive qualcuno. "Finalmente ci fai vedere il pancino", scrive un'altra follower. E tanti altri sostenitori, invece, ci tiene a fare i migliori auguri alla showgirl e al marito, già genitori di Stella, nata esattamente un anno e un mese fa.

Costanza Caracciolo incinta di una femminuccia, Vieri al settimo cielo

Bobo e Costanza - sposi in gran segreto a marzo dopo due anni d'amore e 10 di conoscenza - hanno direttamente dell'arrivo del secondo bebè solamente oggi. A rivelare il retroscena è stato alcune settimane fa il settimanale Chi, dopo che la coppia aveva confidato il desiderio di allargare la famiglia nell'ultima intervista rilasciata a 'Verissimo'. E proprio a Verissimo Costanza oggi ha confermato l'arrivo di una femminuccia. Un riserbo comprensibile, soprattutto dopo il dramma dell'aborto spontaneo che la coppia ha vissuto due anni fa, prima della nascita di Stella.

Ma ora la cicogna è pronta a portare un nuovo frugoletto. “Bobo è un padre meraviglioso - ha dichiarato Coco - Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso - e conclude – in effetti devo dire che va benissimo così”