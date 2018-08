FOTO | Costanza "tutta panza", il pancione è cresciuto (e Bobo Vieri è pazzo d'amore)

Manca poco alla nascita della prima figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. L'arrivo della cicogna è atteso a novembre e la coppia si sta godendo l'estate di dolce attesa a Formentera, tra coccole e relax sul lettino.

"I have our love inside me", ha scritto ieri Costaza su Instagram, dove ha condiviso con orgoglio lo scatto del suo pancione. L'ex velina è radiosa e bellissima nel suo bikini verde smeraldo. Tantissimi gli auguri di fan ed amici, mentre Bobo ha commentato con tanti 'smile' a forma di cuore.

Ci voleva la bella siciliana per far mettere la testa a posto all'ex bomber dell'Inter, conosciuto alla cronaca rosa come uno dei latin lover più celebri del calcio. Oggi Bobo si immagina già in versione papà: "L'altro giorno ho detto a Costanza: 'Guarda, solo quando avrà 45 anni farò andare nostra figlia al cinema con un uomo'. Ah, naturalmente allo spettacolo del pomeriggio".

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, la love story: 10 anni da conoscenti, poi l'amore

Bobo e Costanza si conoscono da 10 anni, ma la scintilla è scoccata la scorsa estate: "Sai, sei a Milano, ti vedi spesso in mille occasioni, licali, eventi. Lei faceva la velina, il gruppo era quello - ha raccontato l'ex attaccante - Ci siamo attaccati subito, non so nemmeno io perché, ma sapevo già che persona fosse. Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, mi fa stare sereno, tranquillo". "L'ho studiata a lungo in questi anni. L'ho osservata a distanza. La sua genuinità, i suoi modi sempre carini e un'educazione unica la rendono irresistibile. Sorride sempre e sto bene con lei. Ora diventeremo papà e mamma, non vedo l'ora".