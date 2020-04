Costanza Caracciolo e il parto in piena emergenza coronavirus: “Avevo paura, mi è mancato Bobo Vieri”

Partorire in piena emergenza coronavirus è stata sicuramente un’esperienza particolare per Costanza Caracciolo, come del resto per tante altre mamme.

La showgirl, che poche settimane fa ha dato alla luce la piccola Isabel (la seconda bambina avuta insieme al compagno Christian Vieri), ha raccontato come ha vissuto questa nascita. Subito dopo l’arrivo di Isabel, Costanza Caracciolo aveva mandato un videomessaggio a ‘Verissimo’ diretto alle future mamme: “Anche se il periodo è quello che è, vi assicuro che sarà un momento magico e speciale”.

Intervistata ora dal settimanale ‘Chi’, Caracciolo ha rivelato qualche dettaglio in più sul parto e sulle sensazioni che ha provato. “All’inizio avevo paura, invece è stato un parto stupendo, con la musica di sottofondo e un team quasi tutto al femminile”, ha spiegato. “Certo, mi è mancato Bobo, l’ho visto solo attraverso un vetro in corridoio, ma poi siamo tornati a casa e, da allora, abbiamo trovato un equilibrio fantastico: le nostre giornate sono sempre piene”.

Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori bis

A casa Costanza Caracciolo può contare sull’aiuto del compagno. L’ex calciatore infatti “è super collaborativo” e le è di gran sostegno. “Quando è nata Stella e dovevo riprendermi dall’intervento faceva tutto, dal cambio pannolini al bagnetto. E anche con Isabel non ha smesso un attimo di occuparsi di noi; è stupendo”, ha detto la showgirl.

E papà Vieri? Felicissimo, ma per il momento chiude al ‘non c’è due senza tre’. “Ci fermiamo qui”, ha detto anche lui a ‘Chi’. “Non ho più energie, sono distrutto e sono vecchio”, ha scherzato. Anche Costanza Caracciolo non sembra intenzionata ad allargare ancora di più la famiglia, almeno per adesso… “Per ora ci fermiamo. È da tre anni che sono incinta e abbiamo due figlie stupende. Poi… nella vita, mai dire mai”.