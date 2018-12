Costanza Caracciolo sul parto: "Doveva essere naturale, ma ho fatto il cesareo"

Costanza Caracciolo è al settimo cielo. Lo scorso 17 novembre, l'ex velina è diventata mamma per la prima volta della piccola Stella, avuta dall'ex calciatore Bobo Vieri. E su Instagram racconta le emozioni dei suoi primi giorni di maternità, dal parto alla vita in famiglia.

La piccola è nata in una clinica milanese. "Il parto doveva essere naturale, ma dopo due giorni e mezzo di induzione, alla fine, abbiamo fatto il cesareo", ha confidato Costanza tra le Instagram Stories, in risposta alle domande dei follower. A chi le chiede quanti kg abbia preso durante la gestazione, risponde "Ho messo su 10 chilogrammi e non so ancora quanti ne ho persi". Spazio poi al tenerissmo papà Bobo, che non esita a definire "meraviglioso".

Già nelle ore successive al parto, Coco aveva voluto condividere la gioia della maternità con i suoi follower. Lo aveva fatto sempre su Instagram, con un messaggio scritto in prima versona e rivolto proprio alla sua bambina. "Nell’ultimo periodo ripetevo, ridendo, che ero incinta da un anno, che poi ridendo e scherzando non era mica una grossa bugia! - aveva scritto, in riferimento al dramma dell'aborto vissuto lo scorso anno - Anche ad un passo dalla fine non è stata proprio una passeggiata, ma posso dirti una cosa? Per fare dei capolavori c è sempre bisogno di più tempo, per cui tesoro mio ne è valsa davvero la pena. Senza tuo padre non avrei avuto la stessa forza oltre che la possibilità di conoscere la vera essenza della Felicita. Più vi guardo e più mi si scioglie il cuore. Vi amo immensamente. Grazie. Welcome Stella".