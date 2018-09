Costanza Caracciolo in lacrime per il bimbo perso: "Non facile, Christian sempre vicino"

(Nel video in alto, l'intervista a Costanza Caracciolo)

Un'altalena di emozioni a 'Verissimo' per Costanza Caracciolo che, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato le sue emozioni a poche settimane dal parto e il dolore per l'aborto spontaneo di cui è stata vittima ormai un anno fa.

Costanza, ex velina, aspetta una bimba da Christian Vieri, ex bomber dell'Inter. Il parto è atteso a novembre. "Nascerà in Italia - afferma - Volevo farla nascere in America (dove vive Bobo, ndr) ma ho avuto problemi con il visto. Quindi sono molto contenta di farla nascere qui: in un momento di panico probabilmente in un altra lingue non avrei capito nulla. Bobo si sacrificherà in questo senso facendo avanti e indietro tra l'Italia e Miami".

Ora è il momento di preparare il corredino. "Sono a buon punto su tutto", prosegue. "Ansia da parto? Aspetto ancora un po' per farmela venire!". Rebus sul nome: "Staimo scegliendo tra alcune opzioni. Sarà un nome semplice, italiano".

La notizia della gravidanza è arrivata a giugno, quando Costy era già al quinto mese. "Ho aspettato un bel po' prima di dare la notizia visto quello che mi era successo lo scorso anno. Per questo non mi sono sentita di farlo prima. E' stato un modo per proteggere la mia, il mio compagno e la mia bimba". Il riferimento è a quanto accaduto lo scorso novembre: "Sono cose che accadono, fa parte della natura. Si può superare ma non è facile. Io ho la fortuna di potare in grembo un'altra bimba e mi auguro che ce l'avranno anche le altre donne".

Costanza ha perso il bambino nello stesso giorno in cui si è diffusa la notizia della gravidanza. "Io speravo che la notizia non uscisse, ma qualcuno lo ha saputo e lo ha scritto. Non avevo ancora superato i tre mesi. La cosa bruttissima è che lo stesso giorno in cui lo hanno scritto l'ho perso". "Christian mi è stato vicinissimo, così come le nostre famiglie. Ne approfitto per salutare tutte le donne che condividono il dolore che ho visttuto lo scorso anno e che magari non lo hanno superato. Si può andare avanti".