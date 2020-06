Il costume (sgambatissimo) di Chiara Nasti scatena gli haters: protesi sul lato b?

Non si sono ancora placati i pettegolezzi sul tatuaggio scritto al contrario ( '98 anziché 98', in riferimento al suo anno di nascita) che Chiara Nasti torna a far parlare di sé per nuovi chiacchiericci. Tutta colpa di un costume sfoggiato su Instagram oggi, mentre era alle prese con un balletto assieme all'amico Marco Ferrero, in arte Iconize. Il motivo? Per qualcuno l'ouftit è troppo sgambato, per altri l'influencer napoletana avrebbe ritoccato il lato b con protesi chirurgiche.

Nel video Chiara e Iconize ballano un passo a due. E la splendida 22enne indossa un costume da bagno intero color verde smeraldo e molto sgambato, proprio come dettano le tendenze del momento. Tra i tantissimi complimenti per la forma fisica sfoggiata dalla ragazza, non si sono certo fatte attendere le critiche. Gli haters sono sempre dietro l'angolo.

"Quel costume e la raffinatezza sono due cose diverse", scrive un utente, trovando riscontro in altri follower di Chiara.

Protesi sul lato b?

Ma la polemica si concentra soprattutto sulla possibilità che la giovane abbia optato per un paio di protesi sul lato b. "Costume orrendo, protesi altrettanto", scrive un ragazzo. "Vedo protesi che si spostano qua e là", aggiunge un altro. Frecciatine a cui la stessa Nasti risponde senza mezzi termini: "Non ne ho bisogno. Mi ammazzo di palestra, massaggi e tratamento. segui le mie stories per capire come è la mia vita".