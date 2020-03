"Crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: colpa del ballerino Valentin di Amici"

Quanti guai combinano le piste da ballo. Dopo la rottura tra i maestri di danza Stefano Oradei e Veera Kinnunen per colpa dell'allievo Dani Osvaldo a Ballando con le stelle, adesso a finire nei guai ci sono Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La colpa stavolta sarebbe da attribuire a Valentin, studente ballerino nella scuola di 'Amici di Maria De Filippi', dove Francesca è ballerina professionista.

A lanciare i pettegolezzi è il settimanale Chi, che parla di un vero e proprio terremoto che sta scombussolando una coppia tra le più solide del mondo dello spettacolo, con 13 anni d'amore alle spalle, un matrimonio e una figlia, Jasmine. "Al centro della crisi potrebbe esserci il giovane ballerino Valentin - si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca...".

Va specificato che al momento Francesca e Raimondo non hanno commentato i rumors. Del resto ci hanno abituati ad un profilo molto basso: da sempre vivono la loro relazione al riparo dai riflettori, senza chiacchiericci né scandali.

In basso, un passo a due bollente tra Francesca Tocca e Valentin

Chi è il ballerino di Amici Valentin

Dieci gli alunni ammessi quest'anno al serale di 'Amici 19': sei cantanti e quattro ballerini, quest'anno non divisi in squadre ma da subito tutti contro tutti per un'avvincente sfida. Tra i ballerini c'è appunto Valentin Alexandru Dumitru, 21 anni, nato a Bucarest e residente da tre anni a Rapallo (Genova) dove vive con il papà. Ha iniziato a studiare danza a 5 anni, partecipando già due anni dopo alle prime gare. A 14 anni è andato via di casa per ballare in Grecia.

Nel suo curriculum, tante vittorie in occasione delle competizioni internazionali di danza latinoamericana: è stato campione rumeno nella categoria 14-15 anni, è stato campione greco nella categoria 16-18 anni e nello stesso anno era ottavo nella classifica mondiale di categoria. Inoltre ha vinto il campionato italiano under 21 ed è entrato nella top 50 mondiale della categoria adulti.

Si definisce competitivo, ambizioso e un tipo che vuole sempre vincere. Chissà se, questa volta, vorrà vincere anche il cuore della bella Francesca...