Cristel Carrisi ricorda la sorella Ylenia dando il suo nome alla seconda figlia

Il 10 agosto scorso Cristel Carrisi è diventata mamma per la seconda volta di una bimba, nata a circa un anno da Kai, primogenito frutto dell’amore per il marito Davor Luksic.

“Quella manina che mamma non lascerà per il resto della sua vita”, aveva scritto nonna Romina Power dando l’annuncio della nascita della nipotina, Cassia, che oggi si scopre avere un secondo nome che è un omaggio a Ylenia, la figlia della cantante e di Al Bano scomparsa in circostanze misteriose nel 1993 a New Orleans.

Cristel Carrisi ha chiamato la figlia Cassia Ylenia, in onore della sorella scomparsa

L’occasione per far conoscere il nome completo della figlia è stato il ringraziamento che Cristel Carrisi ha rivolto ai fan di Romina Power che le hanno inviato dei regali per festeggiare la nascita della bimba. Un pupazzetto di Minnie, una cornice d'argento e un dondolo a forma di cigno sono stati i doni mostrati in una storia Instagram e il dettaglio del nome “Cassia Ylenia” inciso sul legno non sfugge nell’immagine come dettaglio che evoca il ricordo dell’amata sorella.

Cristel Carrisi omaggia la sorella Ylenia chiamando la seconda figlia con il suo nome

A gennaio scorso Cristel Carrisi aveva ricordato Ylenia durante lo show televisivo ‘55 passi nel sole’: con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, la ragazza aveva mandato in oda un filmato con le immagini dell'ultimo viaggio di famiglia, in America, che mostrava i Carrisi tutti insieme per l’ultima volta prima della drammatica scomparsa di Ylenia. “Una casa grande fa un ombra grande. A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta”, le parole di Cristel che adesso ha voluto rendere omaggio all’indimenticabile sorella dando il suo nome alla sua secondogenita.

La scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina

L'ultimo contatto di Ylenia con la famiglia risale al 1° gennaio 1994, da New Orleans, nell'hotel presso il quale era arrivata il 31 dicembre 1993 insieme al trombettista Masakela. Diverse indagini hanno cercato, per molto tempo, di far luce sulla sparizione della ragazza. Tra le testimonianze, vi fu quella di Albert Cordova, guardiano notturno dell'Audubon Aquarium of the Americas, che raccontò di aver visto, il 6 gennaio 1994 alle 23:30, una ragazza bionda gettarsi nel Mississippi, versione che non fu mai accertata. In questi 25 anni tante sono state le ricerche e le piste seguite invano: di Ylenia Carrisi è stata dichiarata la morte presunta dal tribunale di Brindisi nel 2014.

