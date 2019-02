Cristel Carrisi incinta: Al Bano e Romina nonni bis

Cicogna in arrivo in casa Carrisi. Cristel, che lo scorso maggio ha dato alla luce il suo primo figlio, Kai, è incinta. Lei e il marito Davor Luksic - sposato nel 2016 - aspettano una femmina.

"Nascerà ad agosto - ha rivelato al settimanale Gente - quando il suo fratellino avrà quindici mesi". Un bis anche per Al Bano e Romina, che diventano nonni per la seconda volta: "I miei genitori sono felicissimi - ha fatto sapere Cristel - hanno sempre detto che volevano tanti nipotini". E loro hanno tutte le intenzioni di accontentarli: "Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sognamo una famiglia molto numerosa".

Sulla copertina del settimanale Cristel, raggiante, sfoggia già un bel pancino, anche se nella sua ultima apparizione in tv, un paio di settimane fa, quando ha condotto "55 passi nel sole" proprio accanto al padre, nulla lo ha fatto sospettare. Che (bella) sorpresa!