Cristian Totti, intervista 10 e lode: stupisce tutti con il suo inglese

E' ancora presto per capire se Cristian Totti diventerà una star del calcio come il papà, ma certamente si può dire che è già un campione di sportività. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, 12 anni, gioca a calcio nelle giovanili della Roma e nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per un bellissimo gesto in campo.

Durante una partita del Madrid Football Cup, torneo riservato alle migliori squadre europee Under 14, Cristian ha avuto un brutto scontro con il portiere della squadra avversaria alla fine di un'azione. Poco dopo, mentre tutti i compagni hanno approfittato di una piccola pausa per bere acqua, lui è corso verso l'avversario per accertarsi che stesse bene.

A stupire, però, non è stato solo il nobile gesto ma anche il fluente inglese sfoderato da Totti junior nell'intervista post-partita. Il ragazzo, come si può notare nel video twittato dagli organizzatori del torneo, è protagonista di un naturalissimo botta e risposta con la giornalista e l'intervista diventa subito virale. Che orgoglio per mamma e papà.