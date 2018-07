Malgioglio e Biondo, strana (ma divertente) coppia sui social

Cristiano Malgioglio e Biondo: il video insieme

Da un lato uno dei più grandi parolieri italiani, dall’altro un trapper giovanissimo, da poco uscito da un talent show. Mettili insieme e il risultato sarà esilarante.

Cristiano Malgioglio e Biondo sono comparsi insieme in un video che Malgy ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Seduti vicini, a tavola, Malgioglio offre da mangiare al trapper, ma Biondo preferisce chiudersi nel suo mondo, quella dell’r&b e del wave.

L’ex alunno della scuola di Amici, disinvolto come sempre, non ha problemi a scherzare con il paroliere che, dal canto suo, apprezza la simpatia di Biondo. “Molto dolce questo giovane artista @biondofficial grazie per la tua conoscenza! Kiss @trash_italiano ma quante me ne combini tesoro”, ha commentato Cristiano Malgioglio su Instagram.

Strana coppia, ma cosa ci facevano insieme? Forse c’è in ballo qualcosa? Un progetto insieme? Tutto è possibile quando c’è di mezzo Malgioglio.