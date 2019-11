Cristiano Malgioglio show a Verissimo "Sarò il suo uccello". E gela Silvia Toffanin

Non esiste ospitata di Cristiano Malgioglio in cui tutto 'fila liscio'. Esuberante per natura, il cantautore e volto televisivo riesce sempre a rendersi protagonista di divertentissimi siparietti. Lo sa bene Silvia Toffanin, che ne è stata protagonista ieri, durante l'ultima puntata di Verissimo. "Sarò il suo uccello!", ha detto all'improvviso Cristiano suo ruolo al fianco di Piero Chiambretti nella nuova edizione de “La Repubblica delle Donne”, al via mercoledì 27 novembre su Rete4, e la conduttrice è rimasta impietrita, per poi lasciarsi andare ad una sonora risata.

Cristiano Malgioglio a Verissimo, è show

“Sono molto felice di lavorare di nuovo con Piero. Mi strozzerà, ma lo dico: sarò il suo uccello!", esclama. Poi, di fronte agli occhi sgranati della conduttrice, aggiunge: "Cosa hai capito? Sarò vestito da uccello, perché devo dire volatile?”. Ma non è finita qui, perché il cantante ha anche chiesto di poter togliere le scarpe nel pieno dell'intervista perché "troppo strette". Detto fatto: ha proseguito la puntata con i calzini neri.

Durante l'intervista con Toffanin, Malgioglio si è confessato a tutto tondo: dall'infanzia al dolore per la morte di sua madre, dagli esordi ai rapporti con alcuni colleghi determinanti per la sua carriera, fino all'amore.