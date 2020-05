Cristiano Ronaldo festeggia la sua mamma con un Suv e un mazzo di fiori | FOTO

In Portogallo la Festa della mamma si celebra oggi, domenica 3 maggio, e l’occasione è stata colta al volo da Cristiano Ronaldo e dai suoi fratelli per onorare la loro madre con un ‘pensiero’ davvero eccezionale.

A condividere con gli utenti la sorpresa ricevuta dai suoi figli è stata proprio la festeggiata, Dolores Aveiro, reduce dal ricovero in ospedale per un ictus che aveva richiamato l’attaccante portoghese a Madeira. "Grazie ai miei figli per i regali che ho ricevuto oggi. Buona festa della mamma" ha scritto la signora su Instagram, a corredo della foto che la mostra sorridente con un grande mazzo di fiori e un fiammante Suv infiocchettato per l’occasione dai suoi quattro figli, Katia, Elma, Hugo e, appunto, Cristiano.

“Felice Festa della mamma alle mie donne due donne speciali”, ha poi scritto l’attaccante bianconero sulla sua pagina social, felice negli scatti che lo mostrano accanto alla sua mamma e alla moglie Georgina, mamma di Alana Martina, una dei suoi quattro figli.