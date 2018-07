Cristiano Ronaldo a Torino, tutta la famiglia in bianconero

Presentazioni ufficiali fatte, tra il clamore e la gioia dei tifosi all'Allianz Stadium, ora per Cristiano Ronaldo è il momento di ambientarsi in Italia. CR7 è arrivato a Torino con tutta la famiglia al seguito, anche mamma Maria Dolores e il compagno José Andrade.

Sui social i primi scatti privati, ovviamente in bianconero. Al settimo cielo la fidanzata Georgina Rodriguez e il primogenito del calciatore, Cristiano Junior, mentre all'appello mancano gli altri 3 figli, che il calciatore per il momento vuole tenere lontano dai riflettori. E chissà se in Italia arriverà anche una nuova cicogna per il campione e la sua Georgina, che ardono di passione... QUesto sì che sarebbe un altro bel colpo!

