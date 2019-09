Cristina Chiabotto a Tel Aviv con le amiche per l'addio al nubilato

Mancano pochi giorni al matrimonio di Cristina Chiabotto. La modella e conduttrice tv sposerà a fine settembre Marco Roscio, manager piemontese che l'ha conquistata due anni fa dopo la fine della lunga relazione con Fabio Fulco. Tutto pronto per il grande giorno, ma adesso per Cristina è il momento di divertirsi con le amiche al suo addio al nubilato. Dove? A Tel Aviv, meta che lei stessa aveva indicato come posto del cuore. Come non accontentare la futura sposa?

La simpatica banda, tutta al femminile, l'ha rapita nel cuore della notte e portata in aeroporto. "Un viaggio vero" commenta Cristina Chiabotto su Instagram, dove condivide i momenti più emozionanti tra le storie. Mercati, luoghi simbolo e passeggiate in spiaggia al tramonto, sarà una vacanza indimenticabile in compagnia delle persone più importanti: "Alle persone speciali che riempiono la mia vita - scrive - Vi voglio un bene immenso". Tra le 7 inseparabili ragazze anche Serena, la sorella.

Divertimento, relax e tanta spiritualità, soprattutto a Gerusalemme, che ha colpito Cristina nel profondo: "Un posto così speciale che regala pienezza al cuore. Oltre all'immaginazione da scoprire in profondità. Il nostro Prega Mangia e Ama".

Cristina Chiabotto sposa Marco Roscio

La decisione di sposarsi l'hanno presa dopo appena un anno dall'inizio della loro relazione. Entrambi torinesi, hanno capito subito di essere fatti l'una per l'altra. Cerimonia blindatissima, a fine settembre, in una villa alle porte di Torino. Secondo alcune indiscrezioni a organizzare tutto nei minimi dettagli sarebbe stata proprio Cristina Chiabotto.