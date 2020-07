Cristina Chiabotto è incinta? (FOTO)

Cristina Chiabotto è incinta? E' quanto si chiede il settimanale Oggi dopo aver immortalato l'ex Miss Italia a Portofino con un pancino sospetto. In vacanza sulla riviera ligure insieme al neo sposo, l'imprenditore Marco Roscio, Cristina sfoggia indizi che sembrano annunciare una gravidanza.

Cristina Chiabotto incinta?

"Lato A e lato B sono da dieci e lode - si legge sul magazine - anche se quelle rotondità sembrano nascondere un dolce segreto". E ancora: " A spasso con un’amica, la sera, indossa un abito a fiori drappeggiato in pancia". Segnali che lasciano ipotizzare la più dolce delle notizie.

Va detto che la bella torinese non ha ancora commentato le indiscrezioni. E che non è la prima volta che si vocifera dell'arrivo di un bebè per l'ex iena. Se ne è parlato anche lo scorso dicembre, a tre mesi dal matrimonio, ma le indiscrezioni all'epoca si rivelarono fallaci.

Cristina Chiabotto e il matrimonio con Marco Roscio

Se questa volta la notizia venisse confermata, per lei si tratterebbe del primo figlio. Ciliegina sulla torta a coronare un matrimonio da favola. Cristina e Marco si sono conosciuti appena un anno prima delle nozze, ma non hanno perso ttempo. Come gli appassionati di gossip ricorderanno, la cerimonia si è svolta sabato pomeriggio nella Chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia di Venaria dove sono proseguiti i festeggiamenti. Un ricevimento da sogno, off limits per i giornalisti. Due tavoli imperiali, addobbati con candelabri e rose bianche, per la cena, poi tutti nel suggestivo parco per il taglio della torta.

La showgirl sembra dunque aver ritrovato la serenità dopo la vicenda legata al Fisco che l'hanno riportata prepotentemente sui giornali la scorsa estate.