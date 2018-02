Cristina D'Avena, un figlio a 54 anni?

Non ha bambini perché ha sempre messo prima il lavoro. E oggi Cristina D'Avena, 53 anni, confida la paura del rimpianto di non essere mai diventata mamma. Lo fa in un'intervista rilasciata al settimanale "F", con cui si racconta a cuore aperto.

Nel passato della cantante, nessun matrimonio. "Mi è stato chiesto più di una volta di farlo - racconta la beniamina dei bambini - Ero terrorizzata all'idea. E puntualmente facevo un passo indietro. A pensarci oggi, credo che in fondo non sia mai arrivata la persona giusta in tutto questo tempo". Adesso però, alle nozze strizza l'occhio. "Non ci sono limiti di tempo per sposarsi, no?", dice la D'Avena, che attualmente è legata a Massimo Palma, presidente della società di spettacolo Crioma.

Col tempo, invece, la maternità mai arrivata diventa fonte di timori. "Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva il miracolo...", afferma. E quanto alla possibilità di ricorrere alla scienza: "So che ci sono molte tecniche all'avanguardia, ora".

"Ho sempre messo prima il lavoro"

"E' stata tutta colpa mia - confessa - per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un'eterna ragazza". "Non ci sono bambini nella nostra famiglia - aggiunge - Mia sorella Clarissa non ne ha ancora, ma vorrebbe. Un ragazzino che cresce ti dà il polso del tempo che passa. E io ho vissuto a lungo in un mondo senza tempo. Poi ho capito che a un certo punto tutto può finire e rischi di trovarti con nulla in mano".