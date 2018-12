Cristina D'Avena, un compagno "meraviglioso" ma niente figli: "Non mi sono resa conto del tempo"

54 anni, una carriera piena di successi, un pubblico che la adora e un compagno impagabile, Massimo. Non potrebbe chiedere di meglio Cristina D'Avena, anche se nella sua vita manca un figlio. "E' un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto - racconta al settimanale Intimità - Però, certamente per colpa mia, figli insieme non li abbiamo fatti".

"Non so se questo un giorno diventerà un rimpianto - spiega - so soltanto che adesso non voglio pensarci". Il suo lavoro certamente ha avuto un peso importante: "Purtroppo mi sono un po' persa. E' stato talmente un susseguirsi di cose, di situazioni, di emozioni. Settecento sigle cantate non sono cosa da poco. Non mi sono resa conto che il tempo scorreva veloce. Mi dicevo 'Tanto c'è tempo'. Invece il tempo mi è sfuggito di mano. O forse non mi sono voluta fermare io, chissà...".

E' comunque felice Cristina D'Avena, nonostante la mancata maternità. In fondo, considerando l'amore di un'intera generazione cresciuta con le sue sigle, di figli ne ha eccome.