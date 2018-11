Cristina D’Avena piange il papà scomparso: "Non ho mai tolto le sue cose dalla stanza"

Nel corso della puntata odierna di 'Vieni da me', il programma condotto da Caterina Balivo, Cristina D’Avena si è sottoposta all’intervista della cassettiera, uno degli spazi più emozionanti della trasmissione di Rai1.

La conduttrice ne ha estratto un fiocchetto verde, che ha ricordato all’artista gli esordi allo Zecchino d’Oro con “Il valzer del moscerino” all’età di tre anni e mezzo. La Balivo le ha poi chiesto se le mancasse non essere diventata madre: “In realtà in questo momento non mi rendo nemmeno conto. I genitori mi lasciano i loro figli: loro piangono, faccio loro un sorriso, canto una canzone e smettono di piangere”.

La cantante, vera e propria icona delle sigle dei cartoon, spiega perché è stata l’unica donna nel 2017 nella Top 20 degli album più venduti: “Io sono sempre me stessa: con me evidentemente gli artisti tornano per un attimo bambini”. La D’Avena nel corso dell’intervista si è commossa due volte. Nella prima occasione la Balivo le ha mostrato una lettera di suo padre: “Ero legatissima a lui. Sono passati dieci anni dalla sua scomparsa ma è come fosse ieri. Non ho mai spostato le sue cose dal suo ambulatorio”.

Poi non è riuscita a trattenere l’emozione per il videomessaggio di Alessia Volpicelli, ragazza ex malata di tumore con la quale aveva duettato nel brano “Emily della Luna Nuova”: “Ora sto bene” – ha esordito la ragazza – “Quando penso a quel periodo non mi vengono in mente brutte cose ma il nostro duetto. Mi sembra di aver vissuto un sogno”.

La Balivo infine le ha chiesto di un suo futuro approdo a Sanremo. Cristina ha spiegato: “Per andarci ci vuole un brano pazzesco. La sigla alla quale sono più legata? Kiss me Licia!”.