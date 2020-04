Cristina Marino, gravidanza agli sgoccioli: "Ho preso solo 8 chili"

A maggio diventerà mamma e nonostante l'emergenza coronavirus, Cristina Marino è al settimo cielo, e anche in splendida forma, grazie a un alimentazione corretta e allo sport, che non ha mai abbandonato in questi mesi. "Luca (Argentero, ndr) vorrebbe che mi fermassi - racconta in un'intervista a Gente - Ma davvero non ce la faccio. Allenarmi mi salva, innanzitutto l'umore. E quando non mi alleno, medito, pratico yoga, curo l'orto, cucino o faccio le pulizie".

Sul suo blog di fitness, l'attrice e modella dà consigli alle donne su come mantenersi in forma, soprattutto in gravidanza: "Sono aumentata di soli otto chili. Sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno. Anche dopo il parto non mi fermerò". E' un periodo bellissimo per lei e Luca Argentero, che non vedono l'ora di conoscere la loro bambina, anche se arriverà nel pieno di questa emergenza: "Mi dispiace far nascere mia figlia in un momento così - ha spiegato - ma sono sicura che questo ci renderà più forti. Cerco di vedere il lato positivo, anche se mi manca moltissimo mia madre e la possibilità di abbracciarla, con il pancione, prima che la piccola venga al mondo". Una possibilità oggi negata a tante altre donne che stanno per diventare mamme come lei: "Tante ragazze mi scrivono che stanno vivendo la gravidanza con tristezza e scoramento in questo periodo, ecco io spero di poterle consolare un po'".