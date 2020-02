Cristina Marino e Luca Argentero presto genitori: lei svela il sesso del bebé

Cristina Marino svela a "Verissimo" il sesso del bebé che lei e il compagno Luca Argentero stanno aspettando. La modella e attrice, è incinta ormai al settimo mese ("Ma non ho ancora preparato la valigia, nemmeno la cameretta è pronta, non è pronto niente").

I due saranno presto genitori di una bambina. "Ero certa che sarei stata la mamma di un maschio, non lo avrei mai detto, e invece.... A me piacerebbe avere tre figli, mi piacciono le famiglie numerose", ha detto Cristina Marina, veramente raggiante. E Luca Argentero? Lui si è già "rimbambito" dalla gioia, scherza Marino.

Cristina Marino e Luca Argentero, matrimonio postiticipato: "Stiamo per diventare in tre"

Cristina Marino e Luca Argentero hanno deciso di posticipare le nozze. "Avevamo già chiesto la disponibilità delle date. Io non amo le cose troppo pomposo, avrei preferito una festa semplice, che non necessitava di una grande organizzazione. Ma stiamo per diventare in tre e quindi abbiamo deciso di posticipare il tutto. Non c'è fretta: c'è l'amore e ci sarà una creatura".