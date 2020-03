Cristina Marino, pancione e topless su Instagram

La gravidanza rende ogni donna più bella. Losa bene Cristina Marino, che ha posato su Instagram con il pancione in bella vista e un topless bollente. La modella, 29 anni, compagna dell'attore Luca Argentero, 41, incinta del primo figlio che nascerà tra due mesi. La coppia è legata da quattro anni.

Lunghi capelli biondi, pancione nudo e il sorriso più radioso di sempre. Così Cristina posa sui social. Tante le foto condivise nelle ultime ore, prima in abito lungo, poi in trench, infine in versione sexy mamma. Scatti che vengono condivisi poco dopo anche da Argentero, con tanto di eloquente didascalia: "Chiedimi se sono felice"

La cicogna porterà una femminuccia. "Ero certa che sarei stata la mamma di un maschio, non lo avrei mai detto, e invece.... - ha raccontato di recente a Verissimo - A me piacerebbe avere tre figli, mi piacciono le famiglie numerose", ha detto Cristina, veramente raggiante. E Luca Argentero? "Lui si è già rimbambito dalla gioia" ha scherzato Marino.

Il lieto evento ha reso inevitabile la decisione di posticipare le nozze. "Avevamo già chiesto la disponibilità delle date - ha proseguito - Io non amo le cose troppo pomposo, avrei preferito una festa semplice, che non necessitava di una grande organizzazione. Ma stiamo per diventare in tre e quindi abbiamo deciso di posticipare il tutto. Non c'è fretta: c'è l'amore e ci sarà una creatura".