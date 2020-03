Cristina Parodi in videochiamata con i figli: "La mia famiglia ai tempi del Coronavirus"

Isolamento condiviso via Skype per Cristina Parodi. Su Instagram la conduttrice ha condiviso la foto di una videochiamata collettiva insieme ai suoi tre figli Benedetta, Angelica ed Alessandro. "La mia famiglia al tempo del Coronavirus", scrive la giornalista, che vive a Bergamo, tra le città più colpite dall'emergenza sanitaria, insieme al marito Giorgio Gori, sindaco della città Giorgio Gori. A corredo dello scatto gli hashtag #lontanimavicini #telefonatadellasera #chevogliadiabbracciarvi, che possono ben comprendere tutte le mamme d'Italia, costrette in questo momento a stare lontane dai propri bambini e ragazzi.

Parodi in questi giorni è molto attiva sui social come testimonial di campagna di raccolta fondi promossa da Cesvi Onlus (un'organizzazione umanitaria che da oltre 30 anni promuove nel mondo i diritti umani e lo sviluppo sostenibile) destinata ad aiutare i medici di Bergamo rinforzando la terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII: servono ventilatori, monitor e dispositivi per la sicurezza personale. E' la parte buona e costruttiva della popolarità, quella di farsi amplificatore per progetti di interesse comune.