Cristina Parodi, bikini da urlo per il compleanno: "Così festeggio i 55" (FOTO)

"Questa è un’età bella, non più giovane certo, ma piena di stimoli e voglia di fare". Cristina Parodi festeggia 55 anni e vanta l'energia di una ragazzina. Volata in Repubblica Dominicana per un nuovo progetto professionale al momento top secret, la conduttrice piemontese si immortala su Instagram in spiaggia in bikini sfoggiando un corpo da far invidia alle giovani colleghe. Con lei ci sono anche il marito Giorgio Gori ed alcuni amici.

Parodi approfitta dei social per fare un bilancio del suo percorso. "A testa in giù - scrive nell'ultimo post - Coi piedi tagliati e il sorriso stampato in faccia. Oggi ho festeggiato così un compleanno importante, sono 55, lontano dall’Italia e buttata a capofitto in una nuova avventura di lavoro. Che tra poco vi dirò. Il giallo è un colore che amo e che mi riempie di energia. E questa è un’età bella, non più giovane certo, ma piena di stimoli e voglia di fare. E allora avanti tutta. Grazie a i moltissimi amici che mi hanno fatto gli auguri riempiendomi il cuore di pezzettini di felicità . Vi voglio bene".

Nella foto a corredo del messaggio, Cristina si mostra mentre indossa un bikini giallo che mette in bella vista il suo corpo scolpito, lasciando lo spazio ad un pizzico di vanità. Più di mille i commenti in calce al post, scritti da colleghi e follower che augurano buon compleanno alla presentatrice.

E non può essere che positivo il bilancio tracciato da Cristina. Legata da trent'anni al produttore e politico, la giornalista ha celebrato proprio lo scorso primo ottobre 24 anni di matrimonio. I due, più innamorati che mai, hanno tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. Ed anche il lavoro va a gonfie vele, come lascia intendere proprio in questo ultimo post. Chissà che cosa bolle in pentola.