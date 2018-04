Cristina Plevani: "Dopo la vittoria al Grande Fratello mi sono trovata nel buio"

Cristina Plevani resta nella storia dei reality italiani per essere stata la prima vincitrice del Grande Fratello nell’edizione condotta da Daria Bignardi e trasmessa dal 14 settembre al 21 dicembre 2000 su Canale 5 come un ‘esperimento’, capostipite di tutte quelle successive.

La ex bagnina di Iseo, che durante l’esordio di questo GF15 targato Barbara d’Urso ha commentato l’ingresso nella Casa dei nuovi inquilini, si è raccontata in un'intervista al settimanale Di Più e ha ripercorso quell’esperienza che la vide legata sentimentalmente a Pietro Taricone e che ha segnato il suo futuro non solo professionale.

“Dovevo partecipare di nuovo al Gf, poi gli autori hanno cambiato idea”

La Plevani ha svelato di aver fatto i provini per tornare ancora come concorrente nella Casa del Gf in questa edizione, ma qualcosa è cambiato: "L'esperienza al Gf per me è stata sconvolgente, all'epoca non avevo la maturità per affrontare tutta quella popolarità e forse non ho saputo sfruttare a mio favore il momento. Per questo ho tentato di entrare ancora nella Casa: ho sostenuto un provino per l'attuale edizione del reality perché gli autori volevano nel cast qualche reduce dalle edizioni del passato. Ci speravo, ma poi hanno cambiato idea".

Dalla tv al supermercato

Mesi fa Cristina aveva raccontato di lavorare come commessa part-time in un supermercato, occupazione che adesso non ha più: "In questi anni, in cui ho solo accarezzato l'idea di poter sfondare in tv senza mai riuscirci, ho fatto un po' di tutto. la mia ultima occupazione è stata in un supermercato, fino a poco tempo fa. Ho smesso di fare la commessa perché non amo stare ferma tante ore. Ho capito che quella non era la mia strada, anche se mi avevano fatto un contratto a tempo determinato con la possibilità che diventasse indeterminato. Ho rinunciato a 800 euro al mese per un part-time e sono tornata alla mia vita di sempre".

“La vita dopo il Gf io la paragono a un otto volante” - ha rivelato – “un giorno sei su in alto, pieno di visibilità e un altro giorno piombi giù velocemente entrando in un tunnel buio. Ecco, in questi diciotto anni per me è stato proprio così e quando mi sono trovata nel buio, ho cercato in tutti i modi di vivere liberamente la mia vita, accettando anche lavori considerati umili, ma perché non avevo alternative. Il Gf non mi ha arricchito".

“Ho perso molti treni”

La ex gieffina, poi, ha affermato di aver rinunciato a qualche occasione professionale subito dopo il Gf perché bloccata da una forte angoscia: "Poi devo ammettere che ho perso molti treni, come quando mi hanno offerto di fare un provino per una serie, credo fosse 'La squadra', dovevo fare la poliziotta. Dovevo trasferirmi a Napoli, mi spiegarono che in quanto vincitrice del Gf avevo una corsia preferenziale e che avevo il viso giusto. Ma all'ultimo momento rifiutai di andarci. Mi prese un'angoscia tale che mi bloccò, ma passò forse il messaggio che non volessi uscire dal mio limbo dorato. Del resto entrai nella Casa che avevo perso i miei genitori: ero sola prima, durante e soprattutto dopo quell'esperienza. La solitudine è sempre stata una cifra della mia esistenza".



Il ricordo di Pietro Tarricone

"Quando morì Taricone fu un trauma” ha ammesso infine ricordando il ragazzo con il quale ebbe un flirt nella casa e che morì tragicamente nel 2010: “Già il giorno dopo la tragedia la gente comune mi mandò messaggi di condoglianze. Nell'immaginario collettivo io ero ancora la donna di Pietro Taricone, mi trattavano come la sua "vedova" (…)Eppure nella testa delle persone si era come congelata l'immagine di noi due abbracciati sul divano".