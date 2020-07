Lorella Cuccarini, il doloroso addio all'amica Galyn, scomparsa a 56 anni: "Io e te da giovani, sole davanti ai fotografi"

E' un messaggio carico di dolore quello che Lorella Cuccarini affida ai social per omaggiare l'amica Galyn Gorg, ex compagna di palco scomparsa a 56 anni. Non si conoscono ancora le ragioni del decesso, ma una sciagurata coincidenza ha fatto sì che la donna morisse proprio nel giorno del suo compleanno. Una foto che le immortala giovanissime e un ricordo stringato ma intenso, quello di Lorella, che la conobbe dietro le quinte tv negli anni Ottanta.

Lorella Cuccarini, addio all'amica Garyn: "Continua a danzare tra gli angeli"

"Non ci posso ancora credere", scrive Lorella su Instagram, "Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto - tra una sala prove e l’altra - eravamo davanti ai fotografi per la prima volta... ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin".

Chi era Garyn Gorg, amica di Lorella Cuccarini

Galyn, ballerina americana, è nata a Los Angeles nel 1964, figlia di un'attrice e di un regista di documentari, per poi crescere alle Hawaii e laurearsi in Liberal Arts al Santa Monica College. Ha lavorato molto anche in Italia, soprattutto negli anni Ottanta, periodo in cui Lorella ha conosciuto la fama. E' stata infatti protagonista di Fantastico, storica trasmissione condotta da Pippo Baudo, oltre che prima ballerina nello show di Sandra e Raimondo. Alla carriera di danzatrice ha affiancato anche quella di attrice: ha recitato anche in diverse storiche serie tv: da Saranno Famosi a Willy il principe di Bel Air e CSI: Miami, Lost, Le regole del delitto perfetto.

Oltre a Lorella, tanti gli amici del mondo dello spettacolo che hanno voluto salutare Galyn. Tra questi anche Steve La Chance, ex ballerino, coreografo, storico volto di Amici di Maria De Filippi. In calce al post anche il saluto di Kledi Kadiu, anch'esso storico ballerino di Amici.