Vip in cucina, una serata tutte insieme ai fornelli

Non siamo a teatro, ma da Coquis. L'Ateneo della Cucina Italiana, a Roma, per una serata si è trasformato nel palcoscenico di un corso di cucina riservato a un affiatatissimo team di attrici. In aula con Andrea Pasqualucci, chef stellato di un noto ristorante della capitale, Antonella Elia, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi, Federica Cifola e Alessia Monti.

Le cinque si sono divertite a sperimentare ai fornelli, guidate dal loro mentore, non lasciandosi sfuggire la ghiotta occasione di assaggiare qua e là. Ognuna nella sua postazione, hanno cucinato con tutte le attrezzature necessarie per ottenere i risultati migliori, ma soprattutto si sono divertite a scoprire i segreti degli chef da riutilizzare a casa. Smartphone banditi e massima concentrazione: a guardare i piatti (ma pure ad assaggiarli), il risultato finale è ottimo.

Una serata vip per presentare i nuovi corsi della scuola, rilanciata da 'Excellence' dei fratelli Claudio e Pietro Ciccotti.