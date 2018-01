Compleanno Buffon, Rino Gattuso a Ilaria D'Amico: “Dagli un bacio con la lingua per me”

Forte di una bella vittoria contro la Lazio e della gioia scaturita da una prestazione così convincente, l’allenatore del Milan Rino Gattuso ha approfittato del collegamento con Sky Sport per augurare buon compleanno al portiere della Juve Gigi Buffon, che ieri ha compiuto 40 anni, in maniera piuttosto ironica.

Intervistato nel post partita da Ilaria D’Amico, giornalista sportiva e compagna del portiere della Juve, Gattuso si è discostato per un attimo dall’argomento calcistico per chiederle: “Hai fatto il regalo a Buffon per i 40 anni?”.

“C'è tempo fino a mezzanotte, ti farò sapere in privato cosa gli ho regalato” è stata la sua risposta, cui è seguito l’affondo di Gattuso: “Dagli un bel bacio con la lingua da parte mia!”.

L’imbarazzo sul volto della D'Amico è stato evidente e così come le risate di Marocchi e Costacurta e dei presenti in studio, smorzate solo davanti alla chiosa della destinataria della battuta che ha tentato di smarcarsi dalla situazione: “Sto cercando faticosamente da anni di mantenere una certa distanza da tutto questo... Ora vogliamo fare Buffon-D'Amico in onda? Per fortuna sta iniziando il posticipo”.

Di seguito il video del momento pubblicato su Twitter:





‘Che tempo che fa’, Gigi Buffon festeggiato in diretta

Ospite della trasmissione di Fazio Fazio su Rai Uno, il portiere della Nazionale e della Juve è stato festeggiato alla grande in diretta televisiva. In occasione dei suoi 40 anni, Gigi Buffon ha ricevuto le telefonate a sorpresa da parte di Eros Ramazzotti, Pippo Baudo, Claudio Lippi e anche del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che poco prima della diretta ha registrato un messaggio per lui.

Buffon non ha saputo celare un notevole imbarazzo davanti a tanta celebrazione, giunta al culmine quando da un’immensa torta a lui dedicata è uscita a sorpresa Luciana Littizzetto.