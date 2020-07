Andrea Damante, prove da papà con la piccola Matilde: "Mi ci vedo"

Toccata e fuga in Salento per Andrea Damante, che appena finito il dj set in una discoteca pugliese, sabato notte, ha ripreso il volo, direzione Roma. Il Dama ha raggiunto Giulia De Lellis a Pomezia, dove l'influencer ha da poco comprato una villa e dove hanno trascorso la quarantena, appena tornati insieme.

Domenica in famiglia per la coppia, che ha occhi solo per Matilde, la nipotina di Giulia. In piscina zia e nipote si divertono a giocare e fare tuffi, mentre Andrea le riprende innamorato e scrive tra le storie: "Mi ci vedo". Prove da papà? Probabile. Superata la crisi e i tradimenti, che li hanno portati a stare lontani per un bel po', i due fanno sul serio e non ci sarebbe da stupirsi per l'arrivo della cicogna.

Nel frattempo hanno preso il cane, un cucciolo di volpino di Pomerania a cui hanno messo nome Tommaso Kowalski e che trattano come un figlio. Ritrovata la serenità di coppia e consolidata la stabilità della loro storia, Giulia e Andrea hanno già iniziato ad 'allargare la famiglia' e queste suonano proprio come prove generali per un bebè.