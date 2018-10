Gf Vip, la rivelazione di Patrizia de Blanck: "Chi è veramente Daniela Del Secco"

Prosegue il dibattito sui quarti di nobiltà veri o presunti di Daniela Del Secco d'Aragona, la marchesa del Grande Fratello Vip. A Domenica Live Patrizia de Blanck racconta come l'ha conosciuta e cosa c'è di vero dietro il suo titolo di marchesa. Per farlo torna indietro nel tempo, citando l'amica Marina Ripa di Meana, anche lei in contatto all'epoca con Daniela Del Secco, e rivelando come si sono conosciute e come è nata la questione del titolo nobiliare.