Daniele Bossari vuota il sacco: come spende i 100 mila euro vinti al Gf Vip

Daniele Bossari cuore d'oro. L'ex Vj, al quale si sono riaperte le porte della tv, è talmente grato al Grande Fratello Vip che l'ha riportato in auge dopo un periodo buio, che ha deciso di devolvere in beneficenza la metà del montepremi vinto al reality. Un bottino da 100 mila euro provvidenziale in vista delle imminenti nozze con Filippa Lagerback, ma che il nuovo opinionista dell'Isola dei Famosi ha deciso di dividere con la Onlus Cbm, associazione che sostiene i bambini disabili.

Gli altri 50 mila invece, come riporta il settimanale Nuovo, li utilizzerà per fare alcuni lavori di ristrutturazione nell'appartamento in cui vive con la compagnia e la figlia Stella, e per pagare le spese del matrimonio.

Davvero un bel gesto quello di Daniele Bossari, e non così scontato come potrebbe sembrare per molti. Provare per credere.